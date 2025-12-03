В Москве выставили на открытый аукцион помещение для бизнеса площадью 400,8 кв. м

Оно расположено на улице 50 лет Октября, дом 6

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Помещение свободного назначения площадью 400,8 кв. м выставили в московском районе Солнцево на открытый аукцион. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На инвестиционном портале Москвы регулярно публикуется информация о выставленных на торги объектах. Здесь в режиме онлайн можно изучить лотовую документацию, фотографии и даже совершить 3D-тур по выбранному зданию или помещению. Сейчас в районе Солнцево доступно для приобретения крупное нежилое помещение для ведения бизнеса. Его площадь составляет 400,8 квадратного метра", - отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что свободное назначение помещения позволяет открыть офисный центр, коворкинг, фитнес-зал или другой вид бизнеса. Кроме того, в шаговой доступности расположена станция метро "Говорово". "Прием заявок на участие в торгах завершится 4 декабря, аукцион пройдет 16 декабря", - отметил он.

Как уточняется, помещение расположено на улице 50 лет Октября, дом 6. Объект находится на втором этаже пятиэтажного здания.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, для этого понадобятся регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись, отметили на официальном портале мэра и правительства Москвы.