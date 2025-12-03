В ГД просят Верховный суд обобщить судебную практику по мошенничеству с жильем

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение на имя председателя Верховного суда (ВС) РФ Игоря Краснова с просьбой обобщить практику рассмотрения судами дел о сделках с недвижимостью, заключенных под влиянием мошенников, и подготовить соответствующее постановление ВС РФ. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"На основании изложенного в целях обеспечения единства судебной практики и адекватной защиты прав граждан прошу вас инициировать пересмотр и обобщение практики рассмотрения судами дел о признании недействительными сделок с недвижимостью, заключенных под влиянием мошеннических действий третьих лиц, а также рассмотреть вопрос о подготовке нового постановления пленума Верховного суда Российской Федерации по вышеуказанным вопросам", - говорится в документе.

Миронов отметил, что в сфере оборота недвижимости противоправные схемы приводят к наиболее тяжелым последствиям, когда мошенники принуждают граждан к совершению сделок по отчуждению жилья. "Критичность ситуации заключается в том, что потерпевшие, став жертвами таких преступлений, оказываются в ситуации полной и всеобъемлющей утраты: они лишаются всех своих денежных средств, которые бесследно выводятся преступниками, а также одновременно теряют и право на жилое помещение, зачастую являющееся для них единственным", - добавил он.

По словам депутата, сложившаяся в последнее время судебная практика разрешения подобных имущественных споров выявила наличие "глубокого системного правового пробела". Созданы правовые риски для добросовестных участников оборота, подорваны базовые основы стабильности сделок и делового оборота, что также ведет к заморозке рынка вторичного жилья, считает Миронов.

"Своевременное формирование единообразной, взвешенной и социально ответственной правовой позиции Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу является необходимым и неотложным шагом для укрепления правопорядка, восстановления общественного доверия к правосудию и устойчивости экономического оборота в текущий период", - подчеркнул парламентарий.