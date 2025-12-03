Хуснуллин: в России в 2025 году благоустроили около 6,7 тыс. территорий

Правительство продолжает системную работу по формированию комфортной городской среды, отметил вице-премьер

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 6,7 тыс. территорий благоустроили в РФ с начала текущего года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Правительство продолжает вести системную работу по формированию комфортной городской среды. С начала 2025 года в регионах России благоустроено более 4,8 тыс. общественных и почти 1,9 тыс. дворовых территорий. Эта работа проводится по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении на сайте кабмина.

По его словам, реализуемый с 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а теперь - в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни" федеральный проект на сегодня охватил благоустройством порядка 80 тыс. пространств. Из них почти 36,8 тыс. общественных территорий и порядка 43 тыс. дворов.

До 2030 года планируется благоустройство не менее 30 тыс. пространств, добавил Хуснуллин. "Эти задачи решаются в каждом регионе, от Калининграда до Дальнего Востока. Мы видим запрос на качественную городскую среду по всей России и продолжаем эту работу", - отметил вице-премьер.

Реализация федерального проекта позволила выработать передовые решения и подходы по обновлению городской среды, которые сегодня успешно применяются в регионах. Критериями успеха становятся не только эстетика, но и функциональность объектов.

"Преобразования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выходят далеко за рамки обычного благоустройства. Мы создаем новые точки притяжения, которые становятся центрами общественной жизни, формируют социальный капитал и усиливают связанность городских маршрутов. Благоустроенные пространства служат драйверами предпринимательской активности, роста сферы услуг и туризма: уже создано почти 27 тыс. рабочих мест и свыше 6 тыс. объектов предпринимательской деятельности", - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, чьи слова также приводятся в сообщении.