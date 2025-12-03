"Авито Недвижимость": в Петербурге вырос спрос на коммерческую недвижимость

Большая часть предложений по ключевым типам коммерческой недвижимости в федеральном округе приходится на Санкт-Петербург (62% от общего числа) и Ленинградскую область (12%)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Спрос на приобретение коммерческих объектов в Петербурге и Ленинградской области вырос на 10% в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито Недвижимости".

"Спрос на покупку коммерческих объектов в целом по федеральному округу сохранился на уровне 2024 года, при этом самый заметный рост был отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (+10% год к году)", - сообщили в пресс-службе.

Большая часть предложений в 2025 году по ключевым типам коммерческой недвижимости в федеральном округе приходится на Санкт-Петербург (62% от общего числа) и Ленинградскую область (12%).

Согласно данным IBC Real Estate, объем инвестиций на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге в текущем году проходит нормализацию после двух лет пиковых значений и составляет 74 млрд рублей. В структуре инвестиций на первое место выходит торговая недвижимость - 28%, 26% приходится на жилую, 16% - на складскую, 14% - на гостиничную, 11% - на офисы, 5% - на МФК.

По словам экспертов, в условиях высокой волатильности инвесторы чаще интересуются готовым арендным бизнесом, не требующим вложений, выбирают проекты с низким текущим потоком и большим потенциалом роста после реконструкции, а также запрашивают дисконт к стоимости размещения. Большинство сделок осуществляется за счет собственных средств.