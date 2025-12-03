Аналитики считают, что перенос сроков ввода жилья может достичь 16,2 млн кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Перенос срока ввода многоквартирных домов в следующие несколько лет может достичь исторического максимума в 16,2 млн кв. м. Такие выводы содержатся в исследовании "Тренды развития рынка девелопмента: новая нормальность" экспертов консалтинговой компании "Яков и партнеры" и Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), которое есть в распоряжении ТАСС.

"Объем ввода многоквартирных домов в России в следующем году может снизиться до 41 млн кв. м, что на 20% ниже пиковых показателей 2023 года. Одновременно с этим перенос ввода на будущие годы достигнет исторического максимума в 16,2 млн кв. м", - отмечается в исследовании. При этом основными вызовами для отрасли стали высокие финансовые издержки, продолжающийся рост себестоимости строительства и рационализация потребительского спроса.

Эпоха дешевого кредитования и ажиотажного спроса закончилась, отметил партнер-эксперт "Яков и партнеры" Айман Эль-Хашем. По его словам, в новых условиях маржинальность проектов едва достигает 5-10%, а ставки по проектному финансированию выросли до 10,8%, что значительно превышает отраслевую рентабельность.

Как говорится в исследовании, отрасль испытывает двойное давление как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Банки усилили дисциплину, ужесточив требования к условиям контрактов.

Как следствие растущих сложностей с получением застройщиками финансирования и роста финансовых затрат, в 2025 году наблюдается почти двукратное сокращение инвестиций в недвижимость, отмечают эксперты. Тем не менее крупные компании с подтвержденной прозрачностью и высокими стандартами корпоративного управления остаются конкурентоспособными на рынке.

Параллельно с финансовыми издержками растут операционные затраты. С 2021 года стоимость работ по монолитному бетонированию в Москве увеличилась более чем в 2,5 раза - с 2,5 тыс. до свыше 6,5 тыс. рублей за куб. м. Цены на бетон выросли на 60%, а на сталь для железобетонных изделий и оконные блоки - примерно на 30%. Стоимость аренды спецтехники существенно выросла - на 50-70%, подсчитали эксперты. При этом участники рынка ожидают дальнейшего роста затрат: стоимость строительных материалов вырастет на 7,5% в 2025 году и на 5% в 2026 году, а фонд оплаты труда - на 10% и 3% соответственно.