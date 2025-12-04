Почти в половине аукционов на капремонт в РФ не удалось выявить подрядчика

Количество аукционов снизилось за 10 месяцев 2025 года до 30,6 тыс. процедур

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество аукционов, которые фонды капитального ремонта в РФ завершили за первые 10 месяцев 2025 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3% - до 30,6 тыс. процедур. При этом в 16,2 тыс. торгов не удалось выявить подрядчика на выполнение работ, подсчитали для ТАСС аналитики сервиса "Контур. Закупки".

"Всего за 10 месяцев 2025 года фонды капитального ремонта в регионах России завершили 30 625 аукционов на 560,06 млрд руб., что ниже на 8,3% и 4,6% соответственно, чем за тот же период 2024 года. При этом в 16 212 торгах на сумму 202,19 млрд руб. не удалось выявить подрядчика на выполнение работ", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, совокупные затраты на капремонт МКД за январь-октябрь этого года выросли на 1,1% - до 357,87 млрд руб. год к году. Количество торгов на эти виды работ, в которых выявили подрядчика, снизилось на 8,1% - до 14,4 тыс. процедур. Средняя начальная максимальная цена аукционов составила 19,3 млн руб., что на 4,2% выше, чем за тот же период прошлого года.

По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, среди причин - невыявление подрядчиков на выполнение работ по капремонту общего имущества МКД, необъективная цена работ. При этом применение существующих сметных норм для определения цены работ не покрывает затраты, которые несут исполнители таких работ, отметил он. "Проанализировав реестры квалифицированных подрядчиков, которые формируются в регионах, мы выявили, что в этот список входят строительные компании, не имеющие членства в саморегулируемых организациях (СРО), как требуется на законодательном уровне. В 2024 году 55 договоров заключено со строительными компаниями, которые не являются членами СРО", - рассказал Глушков в беседе с ТАСС. С прошлого года при поддержке Минстроя проходит пилотный проект в нескольких регионах РФ, где система СРО задействована при выборе подрядчиков, напомнил он.

Среди проблем в реализации программы капремонта в регионах РФ эксперт также отмечает неравномерное планирование работ по капремонту, что ведет к неэффективному расходованию средств собственников. Кроме этого, на конец года наблюдаются остатки на счетах регоператоров, на которые они не расторговывали лоты и/или не оплачивали уже выполненные работы, добавил он.

Отремонтированных домов все больше

В пресс-службе ППК "Фонд развития территорий" (ФРТ) сообщили ТАСС, что осуществляют мониторинг реализации региональных программ капремонта общего имущества в МКД и отслеживают динамику расходов на этот вид работ. Так, по данным фонда, за январь-сентябрь 2025 года стоимость выполненных работ по капремонту составила 219,3 млрд руб., что на 31% больше показателя за аналогичный период 2024 года - 167,08 млрд руб. "Затраты на капремонт зависят от множества факторов, включая стоимость строительных материалов, уровень инфляции, объем работ и региональные особенности финансирования программы капитального ремонта", - пояснили ТАСС в фонде.

За первые девять месяцев этого года завершены работы в 24,7 тыс. МКД на общей площади 101 млн кв. м., что на 15% больше год к году (21,56 тыс. МКД на общей площади 86 млн кв. м.). В фонде добавили, что в настоящее время ведется приемка выполненных работ, поэтому показатель по итогам года будет отличаться от промежуточного.