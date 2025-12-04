ГП предлагает ввести период охлаждения при сомнительных сделках с жильем

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура предлагает ввести так называемый период охлаждения, если возникают подозрения в прозрачности сделки с недвижимостью. Это следует из ответа первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина на обращение главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"В целях выработки дополнительных механизмов защиты недвижимого имущества спроектированы изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в том числе выраженные в введении процедуры приостановления регистрационных действий с таким имуществом и "периода охлаждения" в отношении сделок, имеющих сомнительный характер", - указано в тексте ответа.

Кроме того, в письме сообщается, что на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ были заявлены предложения о необходимости определения понятия "сделка под влиянием" в Гражданском кодексе РФ и установления уголовной ответственности за инсценировку влияния или фиктивное оспаривание сделки.

"В качестве инструмента контроля рекомендовано расширить основания для согласования договоров купли-продажи с органами опеки, а также перечень сделок, подлежащих нотариальному сопровождению", - следует из ответа замгенпрокурора.

Ранее Ярослав Нилов направил в правительство и Генпрокуратуру запросы с предложением обязать проверять продавцов недвижимости на дееспособность.

О случаях возвращения квартир по "схеме Долиной"

В последнее время в российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с народной артисткой России Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, а покупательница - 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье - лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой. 27 ноября решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который уже истребовал дело для рассмотрения из нижестоящей инстанции.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные основателя крупной девелоперской компании Baza Development Марка Завадовского, за год в России по "схеме Долиной" продавцы смогли оспорить уже более 3 тыс. сделок. По словам эксперта, это создает дополнительные риски для приобретения квартир на вторичном рынке, и для части покупателей они становятся решающими в пользу того, чтобы приобрести жилье в новостройке или вовсе отложить покупку до тех пор, пока, например, вопрос не будет решен на уровне законодательства.