NF Group: стоимость элитных новостроек Москвы выросла более чем на 130% за пять лет

По предварительным итогам 2025 года средневзвешенная стоимость "квадрата" в элитных новостройках составила 2,25 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра элитных новостроек Москвы увеличилась за последние пять лет более чем на 130%. Об этом говорится в материалах NF Group.

"Несмотря на незначительное охлаждение спроса, средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке элитной недвижимости столицы продолжала обновлять исторические максимумы в течение 2025 года и за последние пять лет выросла более чем на 130% <...> Для сравнения: в начале 2021 года показатель не превышал 1 млн руб., что означает прирост более чем на 130% за пятилетний период", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, по предварительным итогам 2025 года средневзвешенная стоимость "квадрата" в элитных новостройках составила 2,25 млн руб., что на 16% больше результатов прошлого года - 1,95 млн руб. В классе премиум показатель достиг 1,57 млн руб. (+12% за год), в классе делюкс - 3,12 млн руб. (+14% за год).

Аналитики отмечают ослабление покупательской активности в сегменте элитной "первички" с начала года - в основном из-за замедленных темпов вывода новых проектов, а также роста стоимости квадратного метра. Однако в IV квартале наблюдается реализация отложенного спроса. В октябре-декабре 2025 года предварительно может быть реализовано около 450 квартир и апартаментов, что на 23% ниже год к году, а совокупный объем сделок за год может снизиться на 10%, до более 1,7 тыс. объектов против 1,9 тыс. в прошлом году.

Объем предложения в сегменте элитных новостроек остается высоким, внимание застройщиков сосредоточено на делюкс-классе, в котором выходило большинство новых проектов. По предварительным итогам 2025 года, в продаже находилось около 3 тыс. квартир и апартаментов, что на 1% больше по сравнению с результатами 2024 года.