Генпрокуратура предложила запретить работу риелторам с судимостью

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запросы с предложением рассмотреть меры для защиты граждан от мошенничества при сделках с жильем на вторичном рынке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура предложила допускать к работе риелтором только лиц с высшим образованием и без судимости по экономическим преступлениям. Это следует из ответа первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина на обращение главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"При разработке на площадке правительства Российской Федерации законопроекта "Антифрод 2.0" (инициатива Минцифры России, направленная на борьбу с мошенничеством - прим. ТАСС) нами предложено ввести регулирование организации деятельности риелторов, обязательные требования к ним (наличие высшего образования, отсутствие судимости за совершение экономических преступлений и иные)", - указано в ответе замгенпрокурора.

Ранее Нилов направил запросы в Генпрокуратуру и правительство с предложением рассмотреть меры для защиты граждан от мошенничества при сделках с жильем на вторичном рынке.

О "схеме Долиной"

В последнее время в российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с народной артисткой России Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, а покупательница - 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье - лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой. 27 ноября решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который уже истребовал дело для рассмотрения из нижестоящей инстанции.