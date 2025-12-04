Эксперт Выломов объяснил изменения в налогообложении недвижимости россиян

Они носят социальный и адресный характер, уточнил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Предстоящие изменения в налогообложении недвижимости россиян носят социальный и адресный характер. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс, часть изменений связана с налогообложением недвижимости. Некоторые вступают в силу с 1 января 2026 года.

"Это, скорее, поправки социального характера, нежели экономического. К примеру, расширение имущественных вычетов на семьи с тремя детьми делает этот инструмент более адресным и в определенной степени снижает налоговую нагрузку на домохозяйства (особенно в крупных городах, где стоимость объектов значительна). Аналогично и в части освобождения от налога для собственников недвижимости в зонах ЧС. Это важное и правильное решение, которое устраняет очевидную несправедливость, когда человек платил налог за имущество, которым он не может в силу обстоятельств пользоваться", - сказал Выломов.

По словам собеседника агентства, в целом предлагаемые меры точечные и направлены на конкретные ситуации.

"При этом нельзя сказать, что они каким-либо образом скажутся на рынке недвижимости, на динамике предложения или спроса", - добавил он.