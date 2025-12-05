Эксперт Склянчук поддержал введение особых правил продажи квартир для пенсионеров

Эксперт Народного фронта напомнил, что в РФ есть понятие злоупотребления своим правом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правила продажи квартир для пенсионеров требуют особого подхода и формирования устойчивых правовых условий. Такое мнение высказал ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

"Риелторы видят ситуацию изнутри и специфику, связанную с тем, как ведут себя продавцы и покупатели квартир. Их инициатива может быть рассмотрена, по ней может быть сформирована позиция. Период охлаждения - это всего лишь финансовый инструмент, который не влияет на саму природу явлений на рынке недвижимости. Речь идет о возможности передумать продавать квартиру", - сказал Склянчук.

В целом, сама по себе ситуация может уйти в прошлое, ажиотаж спадет и законодательных изменений не потребуется, добавил эксперт. "Однако если это продолжится, то нужен будет некий период, связанный с тем, что возникшее желание попытаться нажиться на проблеме купли-продажи можно убрать в принципе. Это вопрос формирования устойчивых правовых условий, при которых подобных желаний не возникнет", - объяснил Склянчук.

Он напомнил, что в РФ есть понятие злоупотребления своим правом. Какая-то категория граждан может быть склонна к нему в результате общественного резонанса и судебной практики. "Чтобы остановить эту волну, необходимо помимо периода охлаждения ввести действия, ориентированные на лиц пенсионного возраста, которые будут дополнительно защищены с точки зрения влияния на них третьих лиц. В целом, мы к этому можем прийти и выработать свой подход", - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в связи с возросшим числом случаев признания недействительными сделок по приобретению недвижимости добросовестными покупателями в России помимо периода охлаждения, который рассматривается в Госдуме, предложили ввести дополнительные меры защиты как продавцов, так и покупателей недвижимости. Крупнейшие игроки отрасли обратились в правительство, Госдуму и Совет Федерации с просьбой разработать особые правила продажи квартир пенсионерами.