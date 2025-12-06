ОП: "кейс Долиной" ведет к корректировке законодательства

Изменения должны привести к тому, чтобы продавцу могли возвращать недвижимость, только если он возместит покупателю всю сумму сделки, подчеркнул заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ проведет общественные слушания по вопросу изменения в законодательстве, связанном с продажей квартир на вторичном рынке и защитой добросовестных покупателей от ошибок бывших владельцев недвижимости. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб, комментируя случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников.

Прецедентом стала история с народной артисткой России Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, а покупательница - 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье - лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой.

"В ОП РФ 9 декабря пройдут общественные слушания на эту тему. Будем корректировать законодательство. <...> Все изъяны в законах должны быть исправлены так, чтобы квартиру могли возвратить продавцу только после того, как он возместит всю сумму сделки покупателю и никак иначе", - сказал Гриб.

Он отметил, что добросовестные покупатели, которые приобретают жилье на вторичном рынке, не должны страдать из-за ошибок продавцов недвижимости - хозяев квартир, иначе нарушается норма справедливости в праве. "Увы, это негативный феномен в правовом поле, это изъяны законодательства. Если один человек ошибается, попадается на удочку мошенников, то это отчасти его вина - низкая финансовая грамотность, нежелание консультироваться с юристами, принятие неправильных решений. Но добросовестный покупатель не был в сговоре с мошенниками и он не должен страдать от ошибок продавца", - сказал Гриб.

Он отметил, что артистка, продавшая квартиру под влиянием мошенников, вряд ли хотела такой славы, но "кейс Долиной" показывает направление, в котором надо менять законы". "Все очень просто: во многих странах мира покупатель может освободить квартиру только, если ему вернут деньги. То есть, если есть реституция", - сказал Гриб.