На Ямале построят около 1 млн кв. м жилья до 2030 года

В регионе действует Арктическая ипотека под 2% годовых

Редакция сайта ТАСС

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. В Ямало-Ненецком автономном округе построят 1 млн кв. м нового жилья до 2030 года. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Двигаемся дальше - мы должны 1 млн кв. м построить до 2030 года", - сказал Артюхов.

Он отметил, что теперь в регионе действует Арктическая ипотека под 2% годовых. "Такая есть только для жителей Арктики и Дальнего Востока. Это, конечно, хороший дополнительный инструмент. Мы сейчас будем стараться связывать эти меры, чтобы люди могли дополнительно еще от государства такой поддержкой воспользоваться", - добавил глава региона.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что в 2026 году планируется возвести более 300 тыс. кв. м нового жилья. Также в 2026 году планируют провести капитальные ремонты на 112 объектах социальной сферы, 53 из которых планируется сдать в эксплуатацию. В рамках благоустройства в Ноябрьске, Новом Уренгое и агломерации Салехард - Лабытнанги обустроят по одной общественной территории, а также приведут в порядок 62 дворовые зоны. Регион также продолжит работу на подшефных территориях - в Волновахском муниципальном округе планируется построить и восстановить 13 объектов, включая Свято-Васильевский храм в селе Никольское.