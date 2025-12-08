В Москве объем продаж офисов небольшими блоками вырос на 42% за год

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем продаж розничных офисов площадью до 1 тыс. кв. м в Москве, по предварительным итогам 2025 года, вырос на 42% год к году, до 181 тыс. кв. м, сообщила ТАСС старший директор и руководитель департамента офисной недвижимости Core.Xp Ирина Хорошилова.

"По предварительным итогам 2025 года, объем продажи розничных офисов (до 1 000 кв. м) вырос на 42% год к году и составил 181 тыс. кв. м. Наиболее востребованными стали офисы размером от 100 до 300 кв. м, на них пришлось порядка 45% таких сделок. Порядка 24% пришлось на офисы более малого формата - до 100 кв. м, 18% - на форматы 500-1 000 кв. м, 13% - 300-500 кв. м", - сказала она.

По словам эксперта, продажа офисов "внарезку" решает задачу быстрой ликвидности для девелопера, но одновременно формирует стратегический перекос на рынке. "Превращение бизнес-центров в конгломерат мелких собственников сокращает предложение качественных арендных площадей среднего формата. Для компаний это означает рост конкуренции за подходящие блоки, а для рынка - нарастающий структурный дефицит, который со временем может привести к удорожанию аренды и усложнению любых сценариев масштабирования бизнеса", - отмечает она.

Анализ структуры предложений качественных офисов (классов Prime, A, B) к концу ноября 2025 года свидетельствует о дефиците крупных блоков, доступных для покупки, говорит ТАСС руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский. По его словам, доля вакансий офисов на продажу блоками от 5 тыс. кв. м снизилась за год на 17 процентных пункта до 54% - по площади и на 7,5% (-3,5 п. п.) - в количественном выражении. Дефицит крупных консолидированных блоков, доступных для аренды, выражен сильнее: доля вакансий аренды офисов площадью свыше 5 тыс. кв. м составляет 13% (доля по площади), в количественном выражении - 1%.

Говоря о продаже небольших офисных площадей (менее 600 кв. м), эксперт отметил, что за январь - ноябрь 2025 года их было продано на 11% больше (по площади) и на 2% больше (по количеству) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по его словам, текущий уровень продаж небольших качественных площадей все же находится на уровне средних значений последних лет.

"Дефицит уже есть, и он останется на ближайшие годы. Это связано с ограниченным предложением новых объектов в аренду. Арендная модель на сегодняшний день плохо работает для девелоперов из-за высокой стоимости внешнего финансирования и необходимости в случае с арендой дольше обслуживать долг. Основными арендаторами являются крупные российские компании, чаще всего с государственным участием из технологической, сырьевой и производственной сфер", - отмечает Венчковский.

Возможные последствия для рынка

В бизнес-центрах с единым собственником формирование пула арендаторов происходит стратегически: учитываются концепция, функциональная совместимость, а в зданиях, распроданных "внарезку" - хаотично, что приводит к потере качества среды, отмечает в беседе с ТАСС директор по аренде делового квартала "Сколково парк" Елена Малиновская. По ее словам, если девелоперы не учтут последствия распродажи блоков небольшими площадями, нехватка больших блоков в аренду приведет к снижению качества офисных объектов, которые потеряют свою целостность. "В результате будет расти интерес к проектам, где управление сосредоточено в руках одного собственника. Они станут новым стандартом премиальности - благодаря управляемости и сохранению единой среды", - полагает она.