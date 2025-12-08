Остаток вычета по процентам предложили переносить на другое жилье

Максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры и 3 млн рублей - с процентов по ипотеке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне должны иметь возможность переносить на следующее жилье остаток налогового вычета с процентов по ипотеке, если он не был полностью израсходован. Об этом заявил ТАСС лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы считаем нужным дать семьям возможность перенести образовавшийся остаток на другие объекты недвижимости до полного использования в пределах установленной величины вычета", - сказал депутат.

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры и 3 млн рублей - с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно, суммарно - 650 тыс. рублей. При этом, в отличие от 260 тыс. рублей с покупки жилья, налоговый возврат с процентов по ипотеке действует только на один объект недвижимости.

Как отметил Миронов, для россиян это может оборачиваться финансовыми потерями.

"Время идет, рождаются дети, и семья, не выплатив полностью кредит, решает продать квартиру и приобрести взамен другую - более дорогую и большей площади. При этом люди не успели получить максимальный размер налогового вычета, но потеряли право продолжить получать этот вычет при приобретении новой квартиры", - пояснил парламентарий.

Как ранее сообщал ТАСС, Миронов предложил также увеличить в 2,5 раза сами лимиты имущественного налогового вычета, которые были установлены в 2014 году и не учитывают значительный рост цен на жилье за последние 10 с лишним лет.