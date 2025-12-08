Крашенинников предложил принять закон о риелторской деятельности

Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объемом их полномочий, ответственности, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает необходимым принять федеральный закон, регулирующий деятельность риелторов.

"Я считаю, что необходимо принимать федеральный закон о риелторской деятельности. Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объемом их полномочий, ответственности", - сказал Крашенинников на заседании комитета.