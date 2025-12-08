Крашенинников предложил обязать нотариусов снимать на видео сделки с жильем
Редакция сайта ТАСС
08:12
обновлено 08:33
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил обязать нотариусов осуществлять видеофиксацию сделок с жильем.
"Предусмотреть <...> установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок. Мы в наследственном праве видеофиксацию ввели, так что это все можно и нужно делать", - сказал Крашенинников на заседании комитета.