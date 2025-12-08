Эксперты: перенос вычета с процентов по ипотеке на другое жилье простимулирует рынок

Это поможет снизить финансовые потери и частично уберет фактор, из-за которого люди могут откладывать такое приобретение, считает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Инициатива о переносе на следующее жилье остатка налогового вычета с процентов по ипотеке может простимулировать рынок жилья. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил перенести на следующее жилье остаток имущественного налогового вычета с процентов по ипотеке, если он не был полностью израсходован, а также увеличить лимиты вычета.

"Инициатива о переносе остатка налогового вычета по ипотечным процентам на следующее жилье в целом может повысить справедливость и привести к небольшой стимуляции рынка, потому что собственники, которые продают квартиру до полного погашения кредита и покупки нового жилья, действительно теряют часть положенного им возврата. Возможность переноса может снизить финансовые потери и частично уберет фактор, из-за которого люди могут откладывать такое приобретение", - сказала Доброхотова.

При этом, добавила она, реализация инициативы не приведет к получению покупателями жилья налогового вычета с полным выбранным лимитом. "Дело в том, что многие ипотечники, покупатели жилья приобретают недвижимость единственный раз в жизни, и остаток вычета у них останется неиспользованным - будет принят этот законопроект, или нет. Другая часть покупателей успевает выбрать этот лимит, и для них нововведение тоже ничего не изменит", - пояснила она. Следует обратить внимание, что пока максимальный размер вычета не меняется, суммы кредита растут, в результате чего объем тех, кто может полностью выбрать всю сумму вычета по процентам постепенно сокращается, добавила эксперт.

Механизм переноса остатка на следующие налоговые периоды уже существует, но в рамках одного и того же объекта - вычет по процентам или по стоимости жилья можно получать, пока сумма не будет исчерпана, добавил в разговоре с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Инициатива может расширить существующий механизм, отцепить его от "привязки по объекту" и дать возможность переноса части вычетов на новую квартиру/ипотеку. Это сделает механизм более гибким, особенно для граждан с невысокими доходами, которые меняют жилье, например, в силу переезда в другой регион. "Однако модификация механизма, вероятно, снизит уровень контроля со стороны налоговой службы - с привязкой по объекту проще контролировать объем льгот, чтобы не было, например, повторного вычета на новую квартиру с учетом старой, или снижения гарантий, что человек действительно потратил деньги на новую квартиру, а не пытается "продублировать" вычет. Многое зависит от деталей модифицированного механизма и формулировки четких условий", - заключил он.

Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости, высказал свое мнение ТАСС управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. "Депутаты справедливо поднимают вопрос о несоответствии максимального лимита по налоговым вычетам текущим ценам на недвижимость. В большинстве субъектов РФ ипотечные кредиты стоят гораздо дороже 3 млн рублей. Например, в Москве средний размер жилищного займа сейчас превышает 7 млн рублей", - добавил он.

Налоговый вычет на жилье сейчас

Налоговый вычет по процентам по ипотеке - возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ) с уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Воспользоваться вычетом от уплаты процентов по ипотеке можно только один раз и относительно одного объекта.

В настоящее время максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры и 3 млн рублей - с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ в 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно, суммарно - 650 тыс. рублей. При этом, в отличие от 260 тыс. рублей с покупки жилья, налоговый возврат с процентов по ипотеке действует только на один объект недвижимости.