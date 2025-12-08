Мишустин: более 100 млн кв. м жилья введут по итогам года

Из аварийного фонда переедут более 77 тыс. человек, отметил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В текущем году будет введено свыше 100 млн кв. м жилья, из аварийного фонда переедут более 77 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" активно продолжается жилищное строительство. В текущем году будет введено свыше 100 млн кв. м, из аварийного фонда переедут более 77 тыс. человек. В 38 регионах страны создано и отремонтировано почти 300 объектов тепло- водоснабжения, водоотведения. Будет благоустроено 5 тыс. пространств в городах и населенных пунктах",- сказал Мишустин.

По его словам, также построено и реконструировано около 400 км федеральных автомобильных трасс. "Выполняется плановая работа по поддержанию в нормативном состоянии дорожной сети. Продолжается также обновление парка общественного транспорта", - сказал глава кабмина.

Как отметил Мишустин, все более популярным у молодежи и бизнеса становится федеральный проект "Профессионалитет".

"Сегодня в нем уже принимает участие полторы тысячи колледжей, создано свыше 130 кластеров совместно с более чем 2,5 тыс. предприятий. Также в текущем году построили порядка 300 школьных зданий, начали возведение еще 65. Проведен капитальный ремонт 725 объектов, оснащены свыше 13 тыс. образовательных учреждений", - сообщил премьер-министр.