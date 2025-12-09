Предложение "трешек" в массовых новостройках Москвы снизилось в два раза за пять лет

В премиальном сегменте предложение трехкомнатных квартир выросло

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Предложение трехкомнатных квартир в массовых новостройках в Москве снизилось за последние пять лет на 50%, до 1,4 тыс. квартир. Об этом говорится в материалах девелопера "Град девелопмент", которые есть в распоряжении ТАСС.

"За последние пять лет на столичном рынке новостроек произошла заметная поляризация предложения трехкомнатных квартир. Изменение доли трехкомнатных квартир сопровождалось и соответствующей динамикой их абсолютного числа в продаже. В массовом сегменте количество таких квартир сократилось на 50% - с 2,8 тыс. до 1,4 тыс. вариантов. В бизнес-классе их число уменьшилось на 14% - с 3,4 тыс. до 2,9 тыс", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, в премиальном сегменте предложение трехкомнатных квартир выросло - почти в четыре раза за последние пять лет: с 311 до 1,2 тыс. объектов. В элитном и делюкс-классах их число в продаже выросло на 83% - с 368 до 672 квартир.

Доля трешек в структуре экспозиции в массовом сегменте снизилась с 19% до 11%, в бизнес-классе - с 26% до 13%. В премиум-классе доля таких квартир выросла с 15% до 20%. В высокобюджетных (элит- и делюкс-классы) трехкомнатные объекты стали одним из ключевых форматов: их доля увеличилась с 21% до 31% от всего объема предложения. "Сокращение доли трехкомнатных квартир в массовом и бизнес-классах произошло на фоне активного роста популярности более компактных форматов", - считают аналитики. В массовом сегменте доля студий выросла с 11% до 21%, а однокомнатных квартир - с 30% до 36%. В бизнес-классе для студий выросла с 4% до 13%, а однушек - с 25% до 38%. В высокобюджетном сегменте студии практически исчезли из предложения.

При этом трешки в массовом и бизнес-сегментах потеряли в площади за пять лет: их метраж сократился на 8% - с 85,5 кв. м до 78,5 кв. м и с 99,9 кв. м до 92,3 кв. м соответственно. Наибольшее падение зафиксировано в премиум-классе, где трешка в среднем уменьшилась на 22% - с 138,5 кв. м до 108,7 кв. м. Однако в элитных и делюкс-новостройках квартиры такой комнатности стали просторнее на 9%, а их средняя площадь увеличилась со 146,2 кв. м до 160 кв. м.

В целом анализ пятилетней динамики средних площадей показывает разнонаправленные тренды в разных сегментах рынка, отмечают аналитики. В массовом и бизнес-классах продолжается тенденция к оптимизации пространства. Наиболее заметное уплотнение произошло в премиум-сегменте, где метраж всех форматов жилья уменьшился на 14-29%. Единственным сегментом, где наблюдается рост площадей, стал высокобюджетный класс: здесь двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры стали просторнее на 7-15%, отражая запрос состоятельных граждан на более масштабное и комфортное жилье.