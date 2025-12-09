Эксперт Нежникова: заметное снижение ипотечной ставки ожидается не раньше 2027 года

Вместе с тем доктор экономических наук отметила, что снижение ключевой ставки - лишь маленький шаг, и сам по себе он не убедит людей активно брать ипотеку

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ипотечная ставка в России существенно снизится не раньше 2027 года, поскольку до этого времени не стоит ожидать возвращения ключевой ставки и инфляции к приемлемым значениям. Таким мнением с ТАСС поделилась доктор экономических наук, профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

"Серьезное снижение ипотечных ставок возможно только вместе с заметным снижением ключевой ставки Центробанка и при условии замедления инфляции. Все это возможно спрогнозировать лишь к 2027 [году], когда по прогнозам ЦБ годовая инфляция снизится до 4%, а, соответственно, вместе с ней ключевая ставка вернется к приемлемым значениям", - рассказала Нежникова.

Вместе с тем эксперт отметила, что снижение ключевой ставки - лишь маленький шаг, и сам по себе он не убедит людей активно брать ипотеку. "На сегодняшний день ставки по ней просто запредельные для простого россиянина, - отметила она. - Средняя ставка по ипотеке на приобретение квартиры на первичном рынке по состоянию на октябрь этого года равна 20,1%. Кроме того, банки стали строже проверять заемщиков".

Нежникова напомнила, что согласно базовому сценарию ЦБ в 2026 году наиболее вероятная ключевая ставка прогнозируется на уровне 12-13% годовых. "Безусловно ключевая ставка и соответственно кредитные ставки в банках напрямую влияют на спрос на недвижимость, а спрос, в свою очередь, формирует цену", - подчеркнула собеседница агентства.