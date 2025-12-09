Эксперт Дыдалина: спрос на дальневосточную ипотеку вырастет до 15%

Исполнительный директор федеральной компании "Этажи" отметила, что это произойдет после расширения условий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спрос на дальневосточную и арктическую ипотеку может вырасти на 10-15% после расширения условий программы кредитования. Такое мнение высказала ТАСС исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина.

Минфин в соответствии с поручением президента России расширил условия льготной программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". Так, льготную программу распространили на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.

"Эффект от расширения, скорее всего, будет временный и схожий с тем, что наблюдался при распространении семейной ипотеки на вторичный рынок в части городов. В первые месяцы можно ожидать увеличение интереса на 15-20% и порядка 10-15% роста реальных сделок по программе, в горизонте полугода ажиотаж утихнет и прирост будет на уровне 5-6%", - сказала собеседница агентства.

Главная проблема, как и с семейной ипотекой на вторичном рынке - это ограниченный пул объектов, подходящий под условия программы, отметила эксперт. "Это то, что сдержит спрос от более резкого роста", - объяснила она.