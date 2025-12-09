Арктическую ипотеку распространят на вторичный рынок с 2026 года

Речь идет о тех городах, где практически не строится жилье, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Льготная арктическая ипотека с 2026 года будет распространена на покупку квартир на вторичном рынке в тех городах Дальнего Востока, где практически не строится новых квадратных метров жилья. Об этом напомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

"В рамках целого ряда программ, в том числе таких как Единая президентская субсидия и Дальневосточный квартал, идет строительство домов. Ввод квадратных метров вырос более чем в полтора раза. Востребована льготная дальневосточная, арктическая ипотека", - сказал Мишустин. "Напомню, распространим ее со следующего года на вторичный рынок во всех городах округа, в которых нового жилья практически не строится", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что люди всегда остаются главным приоритетом правительства.

"Когда мы говорим о том, что комфорт и уровень жизни на территории округа должны быть выше, чем в целом по стране, это такое очень важное условие. Климат в некоторых дальневосточных регионах очень сложный, затрудняющий логистику. Чтобы люди на удаленных территориях были снабжены самыми разными товарами, особенно критически значимыми, полностью выстроена система Северного завоза", - констатировал он.

Глава кабмина также обратил внимание на то, что населенные пункты на Дальнем Востоке постепенно преображаются, становятся более красивыми, удобными для жизни.

"Каждый раз видим это в ходе наших рабочих поездок. Регион уже реализует мастер-планы городов и агломераций. В том числе я приведу пример Амурской области, которую посещали в текущем году. Подчеркну, что глава государства поручил включить эти мероприятия в национальные проекты и обеспечить ресурсами", - сказал он.