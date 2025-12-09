"Домклик": Сбербанк начал выдачу дальневосточной и арктической ипотеки многодетным

Многодетными считаются граждане с тремя и более детьми

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сбербанк начал выдачу дальневосточной и арктической ипотеки многодетным семьям, а также расширил условия приема заявок для учителей Дальнего Востока и Арктики. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"Сбербанк начал выдачи дальневосточной и арктической ипотеки для категории заемщиков "Многодетная семья", а также расширил условия приема заявок для категории "Учителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что многодетными считаются граждане с тремя и более детьми. При этом третий или последующий ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2024 года. Под категорию "учитель" теперь попадают любые сотрудники, работающие в муниципальной или государственной образовательной организации, тогда как ранее могли кредитоваться только граждане, занимающие педагогическую должность.

По данным аналитиков, 80% всех ипотечных кредитов, выданных на Дальнем Востоке в 2025 году, предоставлены Сбером.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023-го. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.