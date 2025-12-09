Эксперт Венчковский: рост ставок аренды офисов в Москве исчерпан

Руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский добавил, что спрос на рынке офисной недвижимости сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ставки аренды офисных помещений в Москве выросли почти на 30% в 2025 году, на текущий момент рост исчерпан. Такое мнение выразил журналистам руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский.

"Если говорить о ставках аренды, то они в этом году выросли практически на 30%, но практически весь рост пришелся на первое полугодие. В третьем квартале рост ставок был практически исчерпан, но до конца этого года ожидаем их техническое увеличение - примерно до 32 тысячи рублей за квадратный метр в год. Увеличение связано с тем, что мы заложили в этот рост одну еще закрывшуюся крупную сделку в высокобюджетном сегменте. В 2026 году относительного этого значения ставки незначительно скорректируются. В целом в ближайшие годы ожидаем стагнацию арендных ставок. Это будет означать, что ставка будет регулироваться инфляцией", - сказал эксперт.

Венчковский добавил, что на фоне повышения ставок и ограниченного объема свободных площадей спрос на рынке офисной недвижимости сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В 2026 году рынок войдет в инерционную фазу. Однако, несмотря на ожидаемое снижение базовой ставки ЦБ РФ, позитивное отражение на рыночную активность наступит с запозданием, и весь год офисный сегмент будет находиться под давлением. Эффект снижения ключевой ставки традиционно отражается с лагом, поэтому позитив и стимуляцию рынка ожидаем уже в 2027 году, спрогнозировал он.

Новое строительство офисов в столице на сегодняшний момент находится на уровне 545 тыс. кв. м, до конца 2025 года ожидается рост до 628 тыс. "квадратов" - это будет примерно половина от заявленного девелоперами на начало 2025 года, добавил эксперт. В 2026 году ожидается строительство 400 тыс. кв. м. В настоящее время драйверами нового строительства являются штаб-квартиры (67% в структуре спроса).