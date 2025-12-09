Дом Наркомата путей сообщения отремонтируют

Все работы будут проводить под контролем департамента культурного наследия

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Многоквартирный дом на улице Спиридоновка - объект культурного наследия "Жилой дом Наркомата путей сообщения" - капитально отремонтируют. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Хорошо известный москвичам бывший дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке был построен в 1932-1940 годах в две очереди по проектам Георгия Волошинова и Леонида Полякова. В ближайшее время в здании проведут ремонтные работы, необходимые для сохранения его внешнего облика и поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с современными нормами. Проект капремонта прошел обязательную государственную экспертизу и получил положительное заключение. Так, специалисты приведут в порядок места общего пользования и фасады, включая историческое декоративное убранство", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что капремонт предполагает локальный восстановительный ремонт в местах, где ранее заменили инженерные коммуникации, а также отделочные работы в подъездах, ремонт кровли и фасадов, восстановление элементов наружного декора.

"Объект ремонта - жилое кирпичное здание переменной этажности с 11-метровой башней. В доме 12 подъездов. В каждом из них, согласно проекту, заменят штукатурную отделку стен и потолков, отремонтируют и покроют лаком бетонные полы и ступени лестниц, расчистят, отремонтируют и заново покрасят перила. В помещениях цокольного этажа заменят деревянные перегородки, проведут антигрибковую обработку, выполнят новую отделку стен, потолков и полов с использованием различных материалов в зависимости от функционального назначения помещений", - добавил председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.

Поскольку дом является памятником архитектуры, все работы будут проводиться под контролем столичного департамента культурного наследия. Фасады здания, включая декоративные элементы, расчистят от загрязнений и старых красок, локально обработают биоцидными препаратами. Утраченные декоративные элементы наличников, карнизов, порталов дверей, арок и капителей пилястр восстановят путем докомпановки. По завершении этих работ фасады покрасят. Капитальный ремонт затронет и крышу здания: поменяют покрытие из кровельных листов, а также отремонтируют надстройки.

"Жилой дом Наркомата путей сообщения - поистине уникальное здание, являющее собой соединение двух советских архитектурных эпох. Первая очередь жилого дома возведена в стиле конструктивизма, вторая - в стиле советской неоклассики. Для ФКР Москвы приоритетная задача не только вернуть объекту его аутентичный исторический облик, но и вновь сделать дом комфортным для проживания его жителей", - заверил замгендиректора ФКР Москвы Павел Рябоненко.