Эксперт Достовалова: сроки продаж особняков на Рублевке доходят до 19 лет

При этом конечная цена на такие дома может быть вдвое ниже заявленной, отметила руководитель девелоперских проектов "Терра-недвижимость"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Итоговая цена продажи элитных особняков на Рублевке может быть вдвое меньше заявленной стоимости, а сроки продажи могут доходить до 19 лет. Об этом ТАСС сообщила представитель AREA (Association of real estate agencies), руководитель девелоперских проектов "Терра-недвижимость" Диана Достовалова.

"Есть в элитном поселке на Рублевке, в Жуковке, резиденция на большом лесном участке, которая выставлена на продажу еще в 2008 году. Тогда она стоила $25 млн, сейчас уже стоит в районе 1,5 млрд рублей и пока не продана", - рассказала Достовалова.

Долгопродаваемые "зависшие" объекты - либо переоцененные, либо необычные объекты, уточнила эксперт. По ее подсчетам, дома, которые экспонируются более трех лет, занимают около 10% элитного загородного рынка.

По словам Достоваловой, яркий пример - футуристическая вилла Доронина в Садах Майендорф в Барвихе, спроектированная Захой Хадид. Дом продавался около восьми лет, с 2016 по 2024 годы, и был продан в 2024 году за 4,5 млрд рублей при изначальной цене в 10 млрд рублей.

В элитном поселке Николино в 2025 году продался дом, который экспонировался с 2018 года. Отделка и фасад у дома выполнены в смешанном стиле - барокко, эклектика и элементы ар-деко. "Материалы отделки и элементы интерьера - все дорогие. В итоге дом был продан за 500 млн рублей", - вспомнила риелтор.

Еще один дом в Жуковке продавался в течение 19 лет - с 2005 по 2024 годы, добавила Достовалова. По тем временам в доме была современная планировка - бассейн, второй свет, профессиональная кухня, все спальни со своими ванными комнатами и гардеробными, гостевые спальни располагались в отдалении от основных помещений дома. Но сам дизайн, полностью выдержанный в едином стиле конструктивизма, вызывал противоречивые мнения у клиентов. Тогда, с 2005 по 2010 годы, дом экспонировался в районе $10 млн, к 2015 году цена выросла - дом стал стоить в районе $15 млн. После дом еще несколько раз сдавался в аренду (к аренде часто приходят собственники, отчаявшись продать свою недвижимость). И в итоге, по прошествии 19 лет безуспешной продажи, в 2024 году дом был продан за 800 млн рублей.