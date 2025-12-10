Около 60% ипотек в I полугодии выдавались на срок более 25 лет

Более 50% всех ипотечных кредитов приходится на заемщиков в возрасте от 35 до 50 лет

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем выдач ипотечных кредитов на срок более 25 лет вырос за первые шесть месяцев 2025 года на 10 п.п., до 60%. Об этом говорится в публикованном на сайте Банка России анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй по итогам первого полугодия этого года.

При этом число заемщиков, имеющих только ипотечный кредит, остается стабильным на протяжении года - 4,4 млн человек. "На этом фоне продолжает снижаться количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит: -0,2 млн человек (-3,6%). Число граждан, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один автокредит, остается стабильным: 0,6 млн человек", - отмечается в документе.

Также снизились выдачи ипотеки заемщикам, которым на момент плановой выплаты кредита будет больше 70 лет. При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте от 60 до 70 лет остается высокой: 41% от общего объема выдач, указывают в ЦБ. В целом более 50% всех ипотечных кредитов приходится на заемщиков в возрасте от 35 до 50 лет.

Также в два раза в сравнении с годом ранее снизилась доля заемщиков, которые взяли кредит на сумму более 100 тыс. рублей перед тем, как оформить ипотеку. Снизилась и доля заемщиков, которые в первый год после получения ипотеки берут потребительский кредит: с 27% по ипотечным выдачам второго квартала 2023 года до 16% по ипотечным выдачам второго квартала 2024 года.