На востоке Москвы утвердили еще два проекта планировки территорий для программы реновации

Реализация проектов планировки будет осуществляться в рамках программы КРТ и позволит создать комфортные условия для проживания более 1,5 тыс. человек, а также свыше 500 новых рабочих мест

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило два проекта планировки территорий общей площадью 5,16 га в районе Соколиная Гора в Восточном административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Постановления по данным вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Реорганизуемые участки распложены по адресам: 8-я улица Соколиной Горы, вл. 15/1 и 20А, Щербаковская улица, вл. 41; Мажоров переулок, вл. 5; Лечебная улица, д. 6; Борисовская улица, д. 9, д. 11, д. 14. В настоящее время их занимают склады, производственные, административные и другие устаревшие объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проекты планировки территорий предусматривают строительство свыше 50 тыс. кв. м квартир для реализации программы реновации. Также в новых городских кварталах возведут детский сад на 250 детей площадью 4,5 тыс. кв. м, медицинский центр площадью 3,6 тыс. кв. м и многофункциональный общественный центр площадью 12,5 тыс. кв. м. Кроме того, будет выполнено благоустройство территории.

"Реализация проектов планировки будет осуществляться в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и позволит создать комфортные условия для проживания более 1,5 тыс. человек, а также свыше 500 новых рабочих мест", - заключили в мэрии.