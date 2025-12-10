В Москве утвердили еще три проекта КРТ для реализации программы реновации

Общая площадь территорий составила 10,6 га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки общей площадью 10,6 га в разных районах столицы, которые занимают заброшенные склады и другие устаревшие объекты. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"На реорганизуемых участках запланировано строительство свыше 175 тыс. кв. м жилой недвижимости для реализации программы реновации, а также новой поликлиники площадью 7 тыс. кв. м. Постановления по данным вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Одна реорганизуемая территория площадью 5,67 га расположена в Южнопортовом районе (ЮВАО) по адресу: Дубровский проезд, вл. 9 - между улицами Симоновский Вал, 1-я Дубровская и Шарикоподшипниковская. Градостроительный потенциал участка составляет 116 тыс. кв. м недвижимости, включая здание поликлиники.

Другие реорганизуемые участки общей площадью 4,04 га расположены в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) по адресу: улица Паршина, вл. 2 (территория 2) - вблизи пересечения с улицей Генерала Глаголева. Градостроительный потенциал данных участков составляет 42,75 тыс. кв. м недвижимости.

Кроме того, реорганизуемые участки общей площадью 0,88 га расположены в Ломоносовском районе (ЮЗАО) по адресам: улица Марии Ульяновой, з/у 4/2 и улица Строителей, з/у 7А - между проспектом Вернадского и Ленинским проспектом. Градостроительный потенциал участков составляет 23,8 тыс. кв. м недвижимости.

"По состоянию на 9 декабря 2025 года правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 158 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью свыше 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести более 31 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 350 тыс. рабочих мест", - заключили в мэрии.