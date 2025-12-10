В Москве по программе КРТ реорганизуют три участка промзоны "Ленино"

Планируется возвести современные жилые комплексы общей площадью 381,15 тыс. кв. м, а также детские сады на 850 детей, крытый каток и другие общественно-деловые и социальные объекты общей площадью 167,23 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Проект комплексного развития трех участков промзоны "Ленино" реализуют на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков бывшей промзоны "Ленино" общей площадью 36,99 га в районе Бирюлево Восточное (Южный административный округ) - между путями МЦД-2, улицами Липецкая и 6-я Радиальная. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта планируется возвести современные жилые комплексы общей площадью 381,15 тыс. кв. м, в том числе для реализации программы реновации, а также детские сады на 850 детей, крытый каток и другие общественно-деловые и социальные объекты общей площадью 167,23 тыс. кв. м. В результате реализации проекта будет создано порядка 5,2 тыс. новых рабочих мест. Также предусмотрено благоустройство территории бывшей промзоны.

"По состоянию на 9 декабря 2025 года, правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 158 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью свыше 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести более 31 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 350 тыс. рабочих мест", - заключили в мэрии.