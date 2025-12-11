Предновогодние скидки на подмосковную загородную "элитку" достигли 100 млн рублей

Как отметила представитель AREA Диана Достовалова, в некоторых случаях бывают и более крупные скидки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Предновогодние скидки на рынке элитной загородной недвижимости Московского региона достигли в конце 2025 года 10-15%: в зависимости от стоимости объекта это может быть от 10 млн до 100 млн руб. Об этом рассказала в беседе с ТАСС представительница AREA Диана Достовалова.

"Традиционно, скидки на элитную загородную недвижимость широко не экспонируются, а те дисконты, о которых заявляют, небольшие - 5-7%. Однако на практике, в процессе точечной работы брокера часто можно получить скидку в районе 10-15% - в зависимости от стоимости объекта это может быть от 10 миллионов до 100 миллионов рублей", - сказала она.

В некоторых случаях бывают и более крупные скидки, отмечает Доставалова. Так, необходимость продажи дома в Горках-8 по Рублево-Успенскому шоссе, который экспонировался более полугода за 1 млрд рублей, стимулировала собственников для быстрой сделки предоставить скидку в размере 150 млн рублей и быстро продать объект интересовавшемуся им ранее клиенту.

К концу этого года, по словам собеседницы ТАСС, дисконты в открытой экспозиции составляют в среднем 15%: как у крупных девелоперов, так и у частных - на новые дома и участки в новых поселках. "Это довольно высокий дисконт в данных сегментах. Лето и осень с низкой покупательской активностью побудили продавцов к предложению акционных цен в завершение года", - сказала она. Большая часть объектов со сниженной ценой и самыми большими скидками в 15-20% - новые дома в современных поселках на Новорижском шоссе, в бюджетах 150-350 млн рублей, а также на Рублевке в бюджетах от 300 млн до 1 млрд рублей. Новые поселки с "первичкой" предлагают скидки на земельные участки, которые в среднем составляют 20-30 млн рублей, заключила специалист.

Крупнейшие сделки

По словам эксперта, в пятерку самых крупных сделок на элитной загородке в столичном регионе в этом году вошли: два частных дома в Жуковке за 3,5 млрд и 3,2 млрд рублей, участок под резиденцию на 7 км Рублево-Успенского шоссе за 2,5 млрд рублей и дом в Николино за 1,6 млрд рублей. Это новые современные дома площадью от 1,5 тыс. кв. м на участках от 30-50 соток.