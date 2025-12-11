Кабмин выделил еще более 2,8 млрд рублей на поддержку льготников по оплате ЖКУ

Ветеранам, гражданам с инвалидностью, а также пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф компенсируется до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направляет регионам более 2,8 млрд рублей на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан - ветеранам, людям с инвалидностью и пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Свыше 2,8 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что ветеранам, гражданам с инвалидностью, а также пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф компенсируется до 50% стоимости ЖКУ. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета. Дополнительные средства направят 43 регионам "в связи с дополнительной потребностью", пояснили в кабмине.

Всего на такие компенсации в 2025 году уже было выделено свыше 120 млрд рублей. Вопрос о предоставлении дополнительного финансирования рассматривался на заседании правительства 10 декабря.