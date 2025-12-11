Цены на "свежую" вторичку в России выросли за год на 9,9%

Медианная стоимость квадратного метра в ноябре составила 168 тыс. рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в "свежей" вторичке (жилье, построенное не более, чем за 10 лет до продажи на вторичном рынке) выросла за год почти на 10%. Об этом говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик" и "СберИндекс".

"Медианная стоимость квадратного метра в жилье, построенном не более, чем за 10 лет до продажи на вторичном рынке, составила в ноябре 168,0 тыс. руб., причем данный сегмент растет быстрее новостроек (+9,9% год к году против +6,1% год к году). При этом разрыв цен между квадратным метром в новостройках и вторичке последних десяти лет постройки составил 7,1%. Стоимость готовой недвижимости советской постройки выросла до 109,2 тыс. руб. за квадратный метр", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, в ноябре средняя стоимость "квадрата" в новостройках РФ выросла на 1,1%, до 179,9 тыс. руб. Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (381,2 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербург (249,1 тыс. руб./кв. м) и Подмосковье (201,2 тыс. руб./кв. м). В Санкт-Петербурге рост произошел после четырех месяцев снижения. Согласно данным цифровых финансовых активов (ЦФА) на основе ипотечных сделок Сбера, в ноябре среди крупнейших регионов наибольший рост стоимости сделки за месяц зафиксирован в Московской области (2,8%), Москве (2,1%) и Нижегородской области (1,7%). Самые высокие годовые темпы роста - в Удмуртской Республике (16,6%), Ленинградской и Нижегородской областях (12,4% и 11,5% соответственно). При этом в Удмуртии цены растут 16 месяцев подряд.

Средняя стоимость "квадрата" на рынке вторичного жилья составила в ноябре 119,4 тыс. рублей, отмечают аналитики. Наибольшая стоимость готовых квартир - в Москве и Санкт-Петербурге, где стоимость "квадрата" составляет 323,5 тыс. и 216 тыс. рублей соответственно. Далее идет Московская область (152,5 тыс. рублей/кв. м). Средняя цена предложения на вторичке в последний месяц осени выросла до 136,9 тыс. рублей. За 12 месяцев этого года цены на готовое жилье выросли на 7,5%, что быстрее роста цен на первичном рынке (+6,1%). Наиболее сильный рост цен на вторичку за месяц отмечен в Челябинской области (1,7%), Ставропольском крае (1,5%), Новосибирской и Нижегородской областях (по 1,3%).

"В целом цены на готовое жилье продолжают сокращать отставание, вызванное большими объемами сделок по льготным программам в 2020-2024 годах. В случае дальнейшего снижения рыночных ставок готовое жилье начнет создавать более серьезную конкуренцию новостройкам", - указывается в материалах.