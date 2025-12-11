Эксперт Косарева: микроквартиры станут нелеквидом на рынке жилья России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Микроквартиры площадью в районе 10 кв. м в будущем станут нелеквидом на рынке жилья РФ. Такое мнение выразила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева в ходе заседания комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России.

"Сейчас большое значение уделяется теме повышения эффективности использования квартир. Однако все больше людей работают удаленно, имеют больше вещей и требований к комфорту проживания. [Приобретение квартир меньшей площади] связано с финансовыми ограничениями граждан, а не с потребностью жить в небольшом жилье площадью в районе 10 квадратных метров. Очевидно, что квартиры маленького размера рано или поздно станут неэффективными. Это произойдет по мере повышения платежеспособности у людей. Что тогда с ними делать?" - сказала она.

Косарева отметила, что, возможно, рынку стоит рассмотреть возможность объединения микроквартир с соседними квартирами. "Застройщики не заинтересованы в том, чтобы думать о будущем, а реализация микроквартир - это недобросовестная продажа жилья людям, которым не объясняют, что потом это будет неликвид", - считает она.

Согласно материалам фонда "Институт экономики города", основной прирост в многоквартирных домах обеспечен однокомнатными квартирами. Количество квартир с четырьмя и более комнатами более чем в два раза меньше, чем необходимо для домохозяйств, состоящих из четырех и более человек.

Ранее Минстрой РФ рекомендовал регионам согласовывать проекты многоквартирных домов с площадью квартир-студий от 28 кв. м. Окончательное решение этого вопроса остается за властями каждого региона. Мера направлена на обеспечение более комфортных условий проживания во исполнение национальных целей РФ по увеличению обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека к 2030 году.