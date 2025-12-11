Девелопер "Аквилон" на год раньше начал выдачу ключей в ЖК в Петербурге

Операционный директор группы Николай Дорофеев отметил, что почти тысяча семей получит ключи от своих новых квартир в канун Нового года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа "Аквилон" на год раньше запланированного срока начала передачу ключей в "Аквилон Stories 3" на 903 квартиры в районе Кудрово Санкт-Петербурга, говорится в сообщении компании.

"Группа "Аквилон" начала досрочную передачу ключей в жилом комплексе комфорт-класса в Кудрово. Будущие жители третьей очереди проекта смогут получить ключи от своих новых квартир на год раньше установленного срока", - отмечается в сообщении.

Общая площадь жилого квартала "Аквилон Stories" превышает 132 тыс. кв. м. Первые две очереди квартала были сданы в эксплуатацию ранее. Площадь третьей очереди жилого комплекса, сданной в конце ноябре 2025 года, составляет 46,5 тыс. кв. м. - это 903 квартиры с разнообразными планировками: от студий до евро четырехкомнатных квартир. Компания также получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест. Учреждение будет передано на баланс города.

"Почти тысяча семей получит ключи от своих новых квартир в канун Нового года. Все квартиры мы передаем либо в чистовой отделке, либо в отделке white box, что позволяет жителям в кратчайшие сроки переезжать в наши жилые комплексы", - приводятся в сообщении слова операционного директора группы "Аквилон" Николая Дорофеева.

ЖК находится недалеко от метро "Улица Дыбенко" с удобным выездом на КАД и к основным транспортным магистралям. В районе развита вся необходимая инфраструктура: есть магазины, медицинские и образовательные учреждения.