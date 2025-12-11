На северо-западе Москвы построят бизнес-центр высотой 42 этажа

Здание будет представлять собой прямоугольную башню, состоящую из двух панелей с плавными округлыми формами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Общественно-деловой комплекс площадью более 100 тыс. кв. м возведут на северо-западе Москвы, в здании будет 42 этажа. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Хорошеве-Мневниках возведут общественно-деловой комплекс площадью 107,2 тыс. кв. м. Здание будет представлять собой прямоугольную башню, состоящую из двух панелей с плавными округлыми формами. Четырехэтажный стилобат выделит входную зону, в которой появятся двусветное лобби, стойка администрации, фуд-корт для сотрудников бизнес-центра и служебные помещения. С 5-го по 42-й этаж будут расположены офисные помещения различной площади", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса.

Отмечается, что бизнес-центр появится по адресу: 1-й Силикатный проезд, владение 13/1. В здании предусмотрены трехэтажный наземный паркинг, а также пятиуровневая подземная автостоянка, рассчитанные на 381 парковочное место. На кровле 4-го и 41-го этажей оборудуют террасы.

"Прилегающую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья в кадках, клумбы, установят светильники и скамейки. Помимо дорожной плитки, будут использованы газонные решетки, что в том числе позволит увеличить площадь зеленых насаждений. Также возле здания обустроят места отдыха. В общественной зоне на площадке из натурального камня установят арт-объект высотой четыре метра в виде нескольких колец различного диаметра, переплетающихся в основании. Он будет сделан по индивидуальному проекту из нержавеющей стали", - добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, здание оборудуют тремя лифтовыми группами из 22 скоростных лифтов. В том числе два лифта установят для связи с автостоянкой и три - для перемещения пожарных подразделений.