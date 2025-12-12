ДОМ.РФ: продажи в новостройках России выросли на 40% в ноябре

В строительную отрасль поступило 560 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Продажи в новостройках РФ в ноябре 2025 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,8 млн кв. м, говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

"В ноябре реализация квартир по договорам долевого участия (ДДУ) составила 2,8 млн кв. м (плюс 2% месяц к месяцу и плюс 40% год к году). В строительную отрасль поступило 560 млрд рублей (плюс 44% год к году) - максимум с июня 2024 года (619 млрд рублей). Рост продаж в новостройках продолжается пятый месяц подряд", - отмечается в сообщении.

Всего за 11 месяцев 2025 года продано 22 млн кв. м новостроек (минус 5% год к году) на 4,4 трлн рублей (плюс 4% год к году).

По оценке аналитиков, по итогам 2025 года объем продаж в новостройках составит около 25 млн кв. м, что всего на 2% меньше, чем в 2024 году. В денежном выражении продажи составят 5 трлн рублей, что примерно соответствует уровню 2024 года.