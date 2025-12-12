"Авито путешествия": бронирование жилья в Рязани выросло на 70%

Наибольшим спросом у туристов пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бронирование жилья на праздники в декабре-январе в Рязани выросло на 70% по сравнению с прошлогодними значениями на фоне получения городом статуса Новогодней столицы 2026 года, следует из аналитики "Авито путешествий". При этом в среднем по стране бронирование выросло на 16%.

Наибольшим спросом у туристов в Рязани пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Средняя стоимость посуточной аренды на каникулах составила 6,4 тыс. рублей.

По мнению директора "Авито путешествий" Артема Кромочкина, в России растет внимание к событийному туризму. "Туристы все чаще выбирают более гибкие и комфортные форматы поездок. <...> Растет автотуризм, многие семейные путешественники отправляются в поездку на автомобиле как на выходные, так и на несколько дней по регионам страны", - отметил он.

Многие планируют остановиться на новогодние праздники за городом: количество бронирований домов и коттеджей на эти даты в Рязанской области выросло на 120% за год, в то время как в целом по России - на 53%. Загородный объект на каникулах можно снять в среднем за 16, 4 тыс. рублей за ночь. Увеличился и интерес к глэмпингам: в области отметили на 89% больше бронирований, чем на новогодние праздники прошлого года, добавляют в "Авито путешествиях".

Проект "Новогодняя столица" включает свыше 1,5 тыс. точек интереса, мероприятий и событий в городе, которые продлятся с середины декабря по середину января.