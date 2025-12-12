CMWP: цена покупки Capital Group 100% "Тишинки" в Москве могла составить 5 млрд рублей

Владельцы объекта пытались продать его за 8,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость сделки по покупке 100% торгово-выставочного комплекса (ТВК) "Тишинка" в Москве аффилированной с девелопером Capital Group компанией "Велана" могла составить около 5 млрд рублей, рассказали ТАСС аналитики рынка.

По данным ЕГРЮЛ, сделка по покупке закрыта 9 декабря. В Capital Group подтвердили ТАСС факт совершения сделки, отметив, что планируют заниматься развитием территории ТВК.

"Стоимость всей площадки я бы оценил в диапазоне 3-5,2 млрд руб. - это может быть эквивалентно 100% доле ООО "ТВК "Тишинка", если на нем нет обязательств", - предположил в беседе с ТАСС старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов. Ранее СМИ писали, что владельцы объекта пытались продать его за 8,5 млрд рублей.

В свою очередь директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает стоимость площадки до момента ее консолидации Capital Group в 2,5-3 млрд рублей. "В настоящий момент, когда площадка находится в руках одного владельца, ее стоимость уже выше, а после того, как будут согласованы параметры новой застройки, можно будет провести новую оценку в соответствии новыми ТЭП", - сказал он ТАСС.

По словам Калистратова, на данный момент нет утвержденной концепции будущего строительства на этой площадке. Была информация о том, что архитектурное бюро "Остоженка" разработало несколько вариантов концепций строительства жилья (общей площадью порядка 60-80 тыс. кв. м), но рассматривать любую из них в качестве итоговой пока преждевременно. "Если исходить из технико-экономических показателей (ТЭП) по данным концепциям, с учетом общей будущей планируемой площади проекта, жилье будет относиться, скорее, к премиум-классу. Затраты на строительство такого проекта могут составить порядка 25-35 млрд руб. Выручка от продажи квартир - до 80 млрд руб." - полагает эксперт.

В Capital Group уточнили ТАСС, что на приобретенный актив нет каких-либо ограничений в связи с юридическим спором ряда лиц. Ранее петербургский девелопер Element (ООО "Элемент К-3") планировал купить "Тишинку", но сделка сорвалась. О попытке покупки стало известно из судебных разбирательств между структурами девелопера и теперь уже бывшими владельцами ТВК - Владимиром Земцовым, Еленой Козиной и Сергеем Травиным. Владельцы объекта через суд требовали от застройщика заключить с ними договор купли-продажи, однако первая инстанция встала на сторону ответчика. Встречный же иск о возврате задатка Арбитражным судом Москвы был удовлетворен. Советник практики корпоративного права МКА "Аронов и Партнеры" Антон Новосельцев допустил в беседе с ТАСС, что суды будут либо доведены до конца (если будут поданы жалобы на судебные решения), либо закончатся мировым соглашением из-за слабой позиции бывших владельцев ТВК.

"Тишинка" была построена в 1996 году на месте находившегося там ранее Тишинского рынка. На рынке продавались грампластинки, книги и сувениры, позже он стал продовольственным. Комплекс имеет площадь 22,5 тыс. кв. м.