Эксперт Шиляева: арендные ставки ТЦ в Москве и Петербурге вырастут в 2026 году

По словам старшего директора департамента торговой недвижимости CMWP, показатель увеличится на 5-7%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Средний рост запрашиваемых ставок аренды торговых площадей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи прогнозируется в 2026 году на уровне 5-7% - конъюнктура рынка может измениться только к концу следующего года, спрогнозировала в беседе с ТАСС старший директор департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

"Прогноз по динамике средних ставок аренды торговых площадей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи на 2026 год опирается на результаты 2025 года - 3-7%. Конъюнктура рынка может измениться только к концу следующего года, что вряд ли существенно изменит средние показатели ставок", - сказала она.

По словам эксперта, в Москве в 2025 году запрашиваемая базовая ставка аренды на помещение площадью 100 кв. м на первом этаже стабилизированного торгового центра (без учета ТЦ премиальных категорий) составляет 70-120 тыс. рублей за кв. м/год., и многие собственники стабилизированных ТЦ планировали рост ставок в районе 8-10%, ориентируясь на высокую базу прошлого и позапрошлого годов. Но в части новых договоров аренды, зачастую, в текущей рыночной турбулентной ситуации ретейлеры не всегда были готовы подтверждать запрашиваемый уровень арендных платежей. Поэтому в среднем рост ставок в 2025 году составил 5-7%. Примерно такой же уровень роста ставок аренды для стабилизированных объектов можно прогнозировать в 2026 году.

В Сочи наблюдается дефицит качественных площадок. Ставка на качественные помещения свободного назначения в популярных локациях составляют 60-90 тыс. рублей за кв. м в год за помещение, форматом 100-150 кв. м. Несмотря на снижение в этом году туристического потока и снижение оборотов по ряду категорий арендаторов, ставки на качественные площадки скорее всего продолжат показывать устойчивый рост 5-6%.

В Санкт-Петербурге в нынешнем году запрашиваемая базовая ставка аренды на помещение площадью 100 кв. м на первом этаже стабилизированного торгового центра (без учета прайм-ТЦ) составляет 50-90 тыс. рублей за кв. м/год. Прогноз по росту ставок аренды на 2026 год - 4-5%. Необходимо учитывать, что рекордный ввод торговых площадей в 2025 году в текущей рыночной ситуации может способствовать снижению средних ставок. Открытие новых магазинов сдерживается все еще высокой ключевой ставкой и сложностью привлечения заемных средств. Фокус на заполнение торговых площадей и нехватка игроков, развивающих бизнес, часто приводит к компромиссным коммерческим условиях на период раскрутки объекта. Данная тенденция не влияет на прайм-объекты, в которых ставки аренды вырастут на 7-9%.