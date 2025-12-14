Гибатдинов: необходим единый договор аренды жилья для снижения комиссии агентов

По словам сенатора, обсуждение этих мер поможет защитить людей от серых схем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Единообразную форму договора оказания услуг в сфере аренды недвижимости необходимо внедрить для уменьшения комиссии риелторов, которая часто доходит до 100% от арендного платежа. Об этом сообщил ТАСС сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

"Зачастую объем предоставляемых [агентствами недвижимости] услуг минимален, а комиссии доходят до 70-100% от стоимости аренды. <...> На мой взгляд для того, чтобы навести порядок в отрасли, требуется проработка дополнительных механизмов защиты участников рынка путем внедрения единообразных договоров оказания услуг", - сообщил Гибатдинов.

В последнее время поступает все больше жалоб в социальных сетях на работу риелторских агентств, отметил сенатор. Они навязывают свои услуги участникам рынка аренды. Людей ставят перед фактом, поскольку и арендодатели, и арендаторы "вынуждены работать через посредника", независимо от реальной необходимости.

"В отдельных случаях агентства взимают плату дважды, с обеих сторон сделки. Такие модели работы, по-сути, выходят за рамки добросовестного рынка и близки к мошенническим практикам", - также отметил сенатор.

По словам Гибатдинова, необходимо инициировать обсуждение этих мер для защиты людей от серых схем.