Жителям напомнили, как добиться переделки некачественного капремонта

Практика показывает, что наличие документально оформленных замечаний почти всегда приводит к устранению нарушений, отметил руководитель Народного фронта Валерий Алексеев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Собственники квартир, столкнувшиеся с некачественным выполнением работ по капитальному ремонту, должны действовать по четкому алгоритму, который позволяет добиться устранения нарушений. Пошаговую инструкцию в беседе с ТАСС дал руководитель Народного фронта Валерий Алексеев.

"В случае некачественно выполненных работ действует понятный алгоритм: фиксация дефектов, претензия заказчику, использование гарантийного периода", - заявил эксперт.

По его словам, если подрядчик игнорирует обращения, собственники вправе обратиться в жилищную инспекцию и прокуратуру или в суд. "Наша практика показывает, что наличие документально оформленных замечаний почти всегда приводит к устранению нарушений", - подчеркнул Алексеев.

Кроме того, эксперт пояснил, что жители могут повлиять на качество работ на стадии их приемки. В этом вправе участвовать представители собственников, избранные на общем собрании вместе с региональным оператором и строительным контролем. "Чем активнее жители включаются в процесс, тем меньше проблем с качеством", - отметил Алексеев.

Он также указал, что для досрочного проведения капремонта нужны исключительные основания. Дом должен пройти техническое обследование, которое подтвердит аварийное состояние конструктивных элементов или недопустимый износ инженерных систем. На основании заключения экспертизы региональный оператор может перенести капремонт на более ранний срок.