В Чечне в эксплуатацию ввели почти 2 млн кв. м жилья с начала 2025 года

В процессе строительства находится 9,4 млн кв. м

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Около 2 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Чечне с начала 2025 года, в том числе свыше 11 тыс. индивидуальных домов. Об этом в ходе прямой линии главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.

"В текущем году введено в эксплуатацию почти 2 млн кв. м жилья. В процессе строительства - 9,4 млн кв. м, в том числе 3,6 млн кв. м жилого фонда", - сказал Даудов.

По его словам, также в регионе возводятся новые объекты социального значения в рамках нацпроектов. Всего в республике реализуются более 70 регпроектов на сумму более 51 млрд рублей, в том числе входящие в национальные проекты.

"Построено и введено в эксплуатацию пять школ и один учебный корпус, два детских сада, пять объектов здравоохранения и восемь крупных спортивных комплексов. На разных этапах строительства еще 10 школ, девять детских садов, четыре спортивных сооружения, одна больница и другие объекты. Ведется капитальный ремонт шести объектов культуры", - добавил премьер.

В 2024 году показатель объема ввода в эксплуатацию жилья в регионе превысил запланированные объемы более чем втрое и составил 2,6 млн кв. м. Всего в прошлом году в регионе было построено 42 объекта капитального строительства и благоустроено 34 общественных территории на общую сумму более 10 млрд рублей.