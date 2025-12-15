В Москве число онлайн-заявлений на регистрацию недвижимости снизилось почти на 14% за год

В ноябре 2025 года в управление Росреестра по столице поступило 106 382 заявления

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 106 тыс. онлайн-заявлений поступило в управление Росреестра по столице в ноябре 2025 года, что на 24,1% меньше октября и на 13,8% - ноября 2024 года, говорится в сообщении ведомства.

"В ноябре 2025 года в управление Росреестра по Москве поступило 106 382 онлайн-заявления (на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости - прим. ТАСС). Снижение показателя к предыдущему месяцу (140 230) составило 24,1%, а в годовом выражении к ноябрю 2024 года (123 357) - на 13,8%" - отмечается в сообщении.

За январь-ноябрь в ведомстве было принято более 1,4 млн электронных заявлений. В годовом выражении показатель сопоставим с аналогичным периодом прошлого года с разницей в 7,3 тыс. заявлений (-0,5%), а к январю-ноябрю 2023 года он оказался выше на 8,4% - 1,3 млн онлайн-заявлений.

"Сохранились и тренды 2024 года - в 2025 году мы также фиксируем колебания показателей принятых заявлений "в электроне" с пиковыми значениями в апреле, июле и октябре, после которых следовало снижение. Однако если годом ранее это снижение составляло в среднем 11%, сейчас динамика более выражена и составляет в среднем 18%. При этом ноябрь 2025 года также показал традиционную картину - за последние пять лет снижение показателей к октябрю составляло в среднем 10%, в текущем году ноябрьская динамика более выражена и составила 24%", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова.