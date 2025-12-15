Sminex купил у "Галс-девелопмент" элитный проект из семи клубных домов в центре Москвы

Общая площадь проекта - 31 тыс. кв. м, из них 18 тыс. кв. м - жилая

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Sminex приобрел у "Галс-девелопмент" элитный проект, состоящий из семи клубных домов на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий мост, говорится в сообщении Sminex.

"Sminex приобрел у "Галс-девелопмент" элитный проект в Москве "Рождественка 8". Он состоит из семи клубных домов и расположен на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий мост. Общая площадь проекта - 31 тыс. кв. м, из них 18 тыс. кв. м - жилая. Дома обрамляют здание Московского международного торгового банка XIX века, которое также вошло в контур сделки", - отмечается в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

Архитектуру квартала разработало бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры" с учетом исторического контекста. Фасады домов высотой от 2 до 10 этажей выполнены из натурального камня, архитектурного бетона и белого ригельного кирпича, отсылающего к соседним палатам Тверского подворья XVII века. На первых этажах с доступом с оживленных центральных улиц разместятся ретейл-пространства.

В состав квартала также входит особняк конца XIX века на углу Рождественки и Варсонофьевского переулка - Sminex отреставрирует его фасад.