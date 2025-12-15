"Циан": продажи жилья в многоквартирных домах в России снизились на 5% за год

По словам руководителя аналитического центра онлайн-платформы Алексея Попова, показатель опустится до 487 тыс. ДДУ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Рынок недвижимости в РФ ожидает восстановления - продажа квартир в многоквартирных домах (МКД) снизилась за год на 5%. Об этом сообщил руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

"Ситуацию на рынке недвижимости можно определить, как ожидание восстановления, год мы завершим по продаже в многоквартирных домах где-то на уровне минус 5% год к году - до 487 тыс. ДДУ, что не так плохо для условий высоких ставок по ипотеке и сжимающихся возможностей по льготным ипотечным программам", - сказал он в ходе круглого стола "Итоги года в индустриальном деревянном домостроении".

В индивидуальном жилищном строительстве, по словам Попова, ситуация выглядит по-другому, хотя и там есть восстановление: по числу сделок за последние три месяца наблюдается рост примерно на 32% год к году, в месяц проходит 33 тыс. регистраций договоров купли-продажи. Аналитики ожидают реализации отложенного спроса и снижения ключевой ставки Банка России в 2026 году, добавил он.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на заседании комиссии РСПП по жилищной политике в ноябре 2024 года отмечал снижение динамики продаж жилья в российских новостройках примерно на уровне 20% на фоне высоких темпов прошлых периодов.