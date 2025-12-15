Цыбульский: расселение домов с угрозой разрушения обеспечат в первую очередь

Новые квартиры по программе получат жители многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Расселение жильцов из домов, которые признаны аварийными и находятся под угрозой разрушения, будет финансироваться в первоочередном порядке за счет программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы, которая реализуется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", даже если они не находятся в опорных населенных пунктах. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Основные средства пойдут на переселение людей из аварийного жилья в опорных населенных пунктах, - сказал Цыбульский. - В Архангельской области 87% людей проживают именно в 26 опорных населенных пунктах, поэтому мы на себя взяли повышенные обязательства. Но при этом мы не можем оставить без внимания населенные пункты, которые не входят в опорную сеть. Было принято решение: если дом признается аварийным и есть угроза его разрушения, то его расселение в первоочередном порядке также будет финансироваться за счет программы".

Если есть судебное решение о том, что дом в населенном пункте, не входящем в опорную сеть, признан аварийным, то это тоже может быть основанием для предоставления финансирования. Он отметил, что несмотря на то, что подход к реализации программы изменился, те дополнения, которые удалось внести в нормативно-правовые акты, позволят уделять внимание всем населенным пунктам Архангельской области.

Новые квартиры по программе получат жители многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

В целом объем признаваемого аварийным жилья значительно опережает темпы расселения. На текущий момент на территории Архангельской области требуется расселить более 1,5 млн кв. м аварийного жилья, и это только жилье, признанное в установленном порядке аварийным. В рамках нового федерального проекта "Жилье" планируется расселить не менее 357 тыс. кв. м аварийного жилья.

"В этом году порядка 2 млрд мы направим на переселение - это будет в основном выкуп жилья. На следующий год запланировано финансирование в объеме 4 млрд рублей с учетом сегодняшнего положения бюджетов всех уровней, но я не сомневаюсь, что эти объемы будут увеличены", - добавил губернатор.