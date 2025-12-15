В Мурманской области BN Group планирует построить восьмиэтажный дом из CLT-панелей

Планируется также возведение нескольких туристических объектов в Кольском округе у водных объектов и поселка ИЖС на более чем 370 домовладений недалеко от Мурманска

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Компания BN Group и правительство Мурманской области подписали соглашение о строительстве в регионе восьмиэтажного дома, а также индивидуальных жилых домов с применением CLT-технологий (перекрестно склеенные деревянные плиты), говорится в сообщении компании по итогам круглого стола "Итоги года в индустриальном деревянном домостроении".

"Завершающим этапом работы круглого стола стало подписание важного соглашения о сотрудничестве между Мурманской областью и компанией. Данное соглашение стало отправной точкой для реализации проектов в Мурманске. В 2026 году планируется начать строительство индивидуальных жилых домов с применением CLT-технологий", - отмечается в сообщении.

Первый в России восьмиэтажный дом из CLT-панелей компания планирует построить в центре Мурманска. Также планируется возведение нескольких туристических объектов в Кольском округе у водных объектов и поселка ИЖС на более чем 370 домовладений недалеко от Мурманска, уточнила ТАСС гендиректор BN Group Ольга Иванова.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк в ходе своего выступления акцентировала внимание на высоком спросе на жилье в регионе, который не всегда удовлетворяется текущими темпами строительства, особенно с учетом климатических особенностей. Она выразила уверенность в значительном потенциале CLT-панелей, отмечая их востребованность. Разрешение на строительство из CLT дал МЧС.

По словам Ивановой, сейчас компания также находится на этапе Главгосэкспертизы по проектированию надстроек шестого этажа для кампусов "Сириуса", рассчитанных на сейсмическую активность до девяти баллов. Надстройка нужна для проведения учебных и развлекательных мероприятий - это более тысячи квадратных метров общественного пространства в каждом корпусе. С учетом того, что здания существующие, надстройку стало возможным сделать только из деревянных конструкций, так как они легче, но обеспечивают нужную надежность.

CLT-панель - строительный материал, который представляет собой перекрестно склеенные деревянные плиты. CLT как материал для строительства обладает такими свойствами, как огне- и сейсмостойкость. Его прочность сопоставима с бетоном, однако CLT имеет в пять раз меньший вес по сравнению с ним. Здания из CLT могут простоять без капремонта около 50 лет. Углеродный след CLT - полностью отрицательный.