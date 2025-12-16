Матвиенко призвала региональные парламенты поддержать строительную отрасль

Председатель Совета Федерации отметила, что отрасль переживает непростые времена

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала руководителей региональных парламентов оказать поддержку строительной отрасли РФ, которая переживает сложный период. Об этом она сообщила на заседании президиума Совета законодателей РФ при Совете Федерации.

"Хочу обратиться к руководителям региональных парламентов. Строительная отрасль переживает сейчас непростые времена: и ключевая ставка, подорожание строительства, подорожание ипотеки и многое другое. Пожалуйста, обратите внимание, окажите поддержку в рамках регионального законодательства, <...> чтобы у нас не появились компании-банкроты, чтобы у нас не ухудшились условия", - сказала Матвиенко.

Строительная отрасль, по словам председателя СФ, вносит большой вклад в развитие промышленности и экономики страны.